Сазонова Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСазонова Вера

Сазонова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Фёдор

Рождение ребёнка
12.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Фёдор

Рождение ребёнка
08.05.1928

Дочь: Колганова (Сазонова) Валентина

Отец ребёнка: Сазонов Фёдор

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