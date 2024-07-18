(Сташкевич Решитинская?) Евфимия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич Решитинская?) Евфимия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Сташкевич Павел Григориев

Мать: ?

Бракосочетание
11.11.1862

Муж: Решитинский? Нестор Викентиев

[Witnesses: Швабов дв. Григорий Петров Шваб Заставский и Готова дв. Андрей Лукин Барановский; Сташек дв. Дамиян Иванов Сташкевич и Овруча мещ. Иван Дамиянов Братецкий?]
Смерть
Неизвестно

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