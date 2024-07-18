(Сташкевич Решитинская?) Евфимия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Сташкевич Павел Григориев
Мать: ?
Бракосочетание
11.11.1862
[Witnesses: Швабов дв. Григорий Петров Шваб Заставский и Готова дв. Андрей Лукин Барановский; Сташек дв. Дамиян Иванов Сташкевич и Овруча мещ. Иван Дамиянов Братецкий?]
Смерть
Неизвестно