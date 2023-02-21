Секачева (Скобелева) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1919
Дата смерти28.07.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1954
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Секачев Михаил Арсеньевич
Рождение ребёнка
03.10.1960
Сын: Секачев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Секачев Михаил Арсеньевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.1984