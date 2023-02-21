Секачева (Скобелева) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секачева (Скобелева) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1919

Дата смерти

28.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1954

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Секачев Михаил Арсеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1960

Сын: Секачев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Секачев Михаил Арсеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: -

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.1984
Москва, город федерального значения Москва
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