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Банников Федор Игнатьевич

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Место рождения

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.02.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1884 ст.

Отец: Банников Игнатий Поликарпович

Мать: Банникова Макрина Устиновна

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Крещение
05.02.1884 ст.
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1909 ст.

Сын: Банников Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.09.1910 ст.

Дочь: Банникова Таисия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Банников Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Банникова Наталья Петровна

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Банников Николай Федорович

Мать ребёнка: Банникова Наталья Петровна

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Банникова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Банникова Наталья Петровна

Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Арест
05.04.1933
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Мера наказания: Раскулачить и выслать за пределы района с семьей Документ-основание о раскулачивании/лишении прав: Протокол заседания Президиума Манчажского райисполкома по рассмотрению и утверждению... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
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