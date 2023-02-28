Банников Федор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1884 ст.
Крещение
05.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1909 ст.
Сын: Банников Андрей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1910 ст.
Дочь: Банникова Таисия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Банников Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Банникова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Банников Николай Федорович
Мать ребёнка: Банникова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Банникова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Банникова Наталья Петровна
Арест
05.04.1933
Мера наказания: Раскулачить и выслать за пределы района с семьей Документ-основание о раскулачивании/лишении прав: Протокол заседания Президиума Манчажского райисполкома по рассмотрению и утверждению... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно