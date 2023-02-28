Бонч-Бруевич Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонч-Бруевич Михаил Александрович

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

21.02.1888

Дата смерти

07.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1896 по 1906
Киев
Место жительства
С 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909 по 1912
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1918
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.03.1940
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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