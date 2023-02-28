Бонч-Бруевич Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения21.02.1888
Дата смерти07.03.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1906
Киев
Место жительства
С 1906
Место жительства
С 1909 по 1912
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1912
Место жительства
С 1914
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1918
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1928
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.03.1940