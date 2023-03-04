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Меркушева Анна Фокиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Меркушев Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Меркушев Василий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1809 ст.

Сын: Меркушев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Меркушев Василий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Меркушев Василий Степанович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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