Меркушева Анна Фокиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меркушев Сидор Васильевич
Отец ребёнка: Меркушев Василий Степанович
Рождение ребёнка
11.03.1809 ст.
Отец ребёнка: Меркушев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Меркушев Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850