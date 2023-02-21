Мелузова (Коновалова) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1930
Отец ребёнка: Мелузов Андрей Иванович
д. Темариха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелузов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Мелузов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелузова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Мелузов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелузова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Мелузов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно