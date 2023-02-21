Мелузова (Коновалова) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелузова (Коновалова) Марина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1930

Сын: Мелузов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Мелузов Андрей Иванович

д. Темариха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелузов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Мелузов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелузова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Мелузов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелузова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Мелузов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелузов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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