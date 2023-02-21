Клевцов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевцов Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

188

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
188

Отец: Клевцов Михаил Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Клевцова Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кошкина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевцова Федосья Степановна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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