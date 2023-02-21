Клевцов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения188
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
188
Отец: Клевцов Михаил Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Клевцова Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кошкина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно