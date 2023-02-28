Иванова (Сапрыкина) Пелагея Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Сапрыкина) Пелагея Ипатовна

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Место рождения

Сапрыкино, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапрыкино, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.01.1819 ст.

Муж: Иванов Никифор Антонович

Рождение ребёнка
25.07.1826 ст.

Сын: Иванов Евдоким Никифорович

Отец ребёнка: Иванов Никифор Антонович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник: дворянина Ивана Никитина дворовый Афанасий Юрьев 38 семья в 1858
Смерть
Неизвестно
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