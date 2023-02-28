Иванова (Сапрыкина) Пелагея Ипатовна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1819 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1826 ст.
Сын: Иванов Евдоким Никифорович
Отец ребёнка: Иванов Никифор Антонович
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник: дворянина Ивана Никитина дворовый Афанасий Юрьев 38 семья в 1858
Смерть
Неизвестно