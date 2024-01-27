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(Щетинина) Елена
(Щетинина) Елена
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Древо
Место рождения
Бутенко
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Щетинин Александр
1935 г.р.
Мать
?
Дети
Олег
1981 г.р.
Татьяна
1983 г.р.
Добавил:
ЕА
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Щетинин Александр
Мать:
?
Бутенко
Рождение ребёнка
1981
Сын:
Олег
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1983
Дочь:
Татьяна
Отец ребёнка:
?
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