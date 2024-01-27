(Щетинина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щетинина) Елена

Место рождения

Бутенко

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Дети

1981 г.р.
1983 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Щетинин Александр

Мать: ?

Бутенко
Рождение ребёнка
1981

Сын: Олег

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: ?

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