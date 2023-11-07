Кириенко Анатолий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириенко Анатолий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1956 г.р.

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бадрина Лида Канстантиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осина Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
23.04.1985

Дочь: Кириенко Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Осина Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
23.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осина Любовь Борисовна

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