Кириенко Анатолий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осина Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
23.04.1985
Дочь: Кириенко Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Осина Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
23.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осина Любовь Борисовна