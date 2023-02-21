Болотин Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотин Алексей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.2008

Дочь: Болотина Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.2008

Дочь: Болотина Майя Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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