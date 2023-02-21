Болотин Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.2008
Дочь: Болотина Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.2008
Дочь: Болотина Майя Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности