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Трубицын Власий Тимофеевич
Трубицын Власий Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1664
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трубицын Тимофей
С 1610 по 1642 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец:
Трубицын Тимофей
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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