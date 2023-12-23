Трубицын Власий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубицын Власий Тимофеевич

Трубицын Власий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1610 по 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Трубицын Тимофей

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close