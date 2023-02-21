Сахарова Матрона Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
03.12.1852
Дочь: Евгения Платоновна
Отец ребёнка: Сахаров Платон Афанасьевич
Деревни липовок вдова Екатерина федорова
Рождение ребёнка
21.09.1855
Дочь: Пелагея Платонова
Отец ребёнка: Сахаров Платон Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.08.1862
Отец ребёнка: Сахаров Платон Афанасьевич
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Платонова
Отец ребёнка: Сахаров Платон Афанасьевич
Смерть
Неизвестно