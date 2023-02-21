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Сахарова Матрона Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1850

Муж: Сахаров Платон Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.12.1852

Дочь: Евгения Платоновна

Отец ребёнка: Сахаров Платон Афанасьевич

Деревни липовок вдова Екатерина федорова
Рождение ребёнка
21.09.1855

Дочь: Пелагея Платонова

Отец ребёнка: Сахаров Платон Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.08.1862

Сын: Сахаров Иван Платонович

Отец ребёнка: Сахаров Платон Афанасьевич

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Платонова

Отец ребёнка: Сахаров Платон Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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