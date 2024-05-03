Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна

Место рождения

с. Павловка Токаревского р-на Тамбовской обл.

Дата рождения

19.09.1920

Дата смерти

11.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1920

Отец: Максимов Иван

Мать: Стекольникова Устиния Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скачков Александр Серафимович

Отец ребёнка: Скачков Серафим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скачков Серафим Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Скачков Вячеслав Серафимович

Отец ребёнка: Скачков Серафим Алексеевич

Рождение ребёнка
09.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скачков Серафим Алексеевич

Смерть
11.02.1970

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