Скачкова (Максимова) Ольга Ивановна
Место рожденияс. Павловка Токаревского р-на Тамбовской обл.
Дата рождения19.09.1920
Дата смерти11.02.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1920
Отец: Максимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скачков Александр Серафимович
Отец ребёнка: Скачков Серафим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Скачков Вячеслав Серафимович
Отец ребёнка: Скачков Серафим Алексеевич
Рождение ребёнка
09.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скачков Серафим Алексеевич
Смерть
11.02.1970