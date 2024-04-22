Бесов Агафон Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798 ст.
Отец: Бесов Михаил Корнилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: Ладейщикова Филицата Агафонова
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесов Козма Агафонов
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Агафонова
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесов Фрол Агафонов
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесов Фотий Агафонов
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесов Пантелеимон Агафонов
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесов Лев Агафонов
Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бесова Пелагея Фёдорова
Смерть
Неизвестно