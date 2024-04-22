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Бесов Агафон Михайлов

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Место рождения

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798 ст.

Отец: Бесов Михаил Корнилов

Мать: не указана

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: Ладейщикова Филицата Агафонова

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Козма Агафонов

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Агафонова

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Фрол Агафонов

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Панкратий Агафонов

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Фотий Агафонов

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Феофилакт Агафонов

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Пантелеимон Агафонов

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Лев Агафонов

Мать ребёнка: Бесова Пелагея Фёдорова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесова Пелагея Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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