Щеголькова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголькова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина (Пелагея) Степановна

Отец ребёнка: Щегольков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Щегольков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина Юлия (Ульяна) Степановна

Отец ребёнка: Щегольков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Анна Степановна

Отец ребёнка: Щегольков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щегольков Степан

Смерть
Неизвестно
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