Щеголькова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина (Пелагея) Степановна
Отец ребёнка: Щегольков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Щегольков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина Юлия (Ульяна) Степановна
Отец ребёнка: Щегольков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Анна Степановна
Отец ребёнка: Щегольков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щегольков Степан
Смерть
Неизвестно