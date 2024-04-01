Габделсаттар Мозафаррович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабделсаттар Мозафаррович

Габделсаттар Мозафаррович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мозаффар Хамзиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Саттаров Насыйр Габделсаттарович

Мать ребёнка: Махижамал Нигматулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Бибисара Габделсаттаровна

Мать ребёнка: Махижамал Нигматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннеямал Габделсаттаровна

Мать ребёнка: Махижамал Нигматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнияамал Габделсаттаровна

Мать ребёнка: Махижамал Нигматулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махижамал Нигматулловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close