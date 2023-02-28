Инякина Наталья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Инякин Артемий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Инякин Севостьян Артемьевич
Отец ребёнка: Инякин Артемий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Инякин Леонтий Артемьевич
Отец ребёнка: Инякин Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Инякин Артемий
Смерть
1789