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Инякина Наталья Тихоновна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1742

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Сын: Инякин Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Инякин Артемий

Рождение ребёнка
1760

Сын: Инякин Севостьян Артемьевич

Отец ребёнка: Инякин Артемий

Рождение ребёнка
1765

Сын: Инякин Леонтий Артемьевич

Отец ребёнка: Инякин Артемий

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Артемий

Смерть
1789
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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