Иконникова Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИконникова Татьяна Яковлевна

Иконникова Татьяна Яковлевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Иконников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иконников Иван Герасимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иконников Николай Иванович

Отец ребёнка: Иконников Иван Герасимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иконников Александр Иванович

Отец ребёнка: Иконников Иван Герасимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконников Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close