Иконникова Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иконников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иконников Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иконников Николай Иванович
Отец ребёнка: Иконников Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иконников Александр Иванович
Отец ребёнка: Иконников Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно