Косенко (Алексеева) Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Алексеева) Васса Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1907

Муж: Косенко Яков Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
В МК Ф-389 О-1 Д-1564 запись о браке - фамилия Алексеева, а в скобках Чеснокова
Место жительства
До 1907
Васильевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Косенко Артемий Яковлевич

Отец ребёнка: Косенко Яков Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.11.1910

Сын: Косенко Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Косенко Яков Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Косенко Яков Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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