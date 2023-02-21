Косенко (Алексеева) Васса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1907
В МК Ф-389 О-1 Д-1564 запись о браке - фамилия Алексеева, а в скобках Чеснокова
Место жительства
До 1907
Васильевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Косенко Артемий Яковлевич
Отец ребёнка: Косенко Яков Епифанович
Рождение ребёнка
17.11.1910
Сын: Косенко Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Косенко Яков Епифанович
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Косенко Яков Епифанович
Смерть
Неизвестно