Пороховецкая (Древаль) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пороховецкая (Древаль) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1931

Сын: Древаль Александр Ильич

Отец ребёнка: Древаль Илья Максимович

Рождение ребёнка
22.04.1936

Сын: Древаль Владимир Ильич

Отец ребёнка: Древаль Илья Максимович

Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: Древаль (Урбанович) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Древаль Илья Максимович

Рождение ребёнка
06.10.1939

Сын: Древаль Иван Ильич

Отец ребёнка: Древаль Илья Максимович

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