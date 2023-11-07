Пороховецкая (Древаль) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1931
Отец ребёнка: Древаль Илья Максимович
Рождение ребёнка
22.04.1936
Отец ребёнка: Древаль Илья Максимович
Рождение ребёнка
01.03.1938
Дочь: Древаль (Урбанович) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Древаль Илья Максимович
Рождение ребёнка
06.10.1939
Сын: Древаль Иван Ильич
Отец ребёнка: Древаль Илья Максимович