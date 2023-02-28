Федоров Илья Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Федоров Ермолай Савельевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Федоров Михаил Ильич
Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Новикова
Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Федоров (рекрут С 1855) Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна
Смерть
Неизвестно