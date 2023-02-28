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Федоров Илья Ермолаевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Федоров Ермолай Савельевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Федоров Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Федоров Михаил Ильич

Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Новиков Василий Ильич

Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Новикова

Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Федоров (рекрут С 1855) Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Федорова Софья Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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