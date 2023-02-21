Бровкин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Михаил
Мать ребёнка: Бровкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикова Мария
Мать ребёнка: Бровкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Сергей
Мать ребёнка: Бровкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Петр
Мать ребёнка: Бровкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Клавдия
Мать ребёнка: Бровкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подъезжалова Наталья
Мать ребёнка: Бровкина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровкина Наталья
Смерть
Неизвестно