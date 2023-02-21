Бровкин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБровкин Федор

Бровкин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Михаил

Мать ребёнка: Бровкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикова Мария

Мать ребёнка: Бровкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Сергей

Мать ребёнка: Бровкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Петр

Мать ребёнка: Бровкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Клавдия

Мать ребёнка: Бровкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подъезжалова Наталья

Мать ребёнка: Бровкина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Наталья

Смерть
Неизвестно
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