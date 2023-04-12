(Вознюк (Вишнякова)) Наталья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1914
Дата смертиОколо ?.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1944
Отец ребёнка: Вознюк Франц Людвигович
Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
портниха
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Около ?.03.1982