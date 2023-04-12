(Вознюк (Вишнякова)) Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вознюк (Вишнякова)) Наталья Гавриловна

(Вознюк (Вишнякова)) Наталья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1914

Дата смерти

Около ?.03.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1944

Сын: Вознюк Алик Францевич

Отец ребёнка: Вознюк Франц Людвигович

Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознюк Франц Людвигович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознюк Франц Людвигович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознюк Франц Людвигович

Работа или профессия
Неизвестно
портниха
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Около ?.03.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close