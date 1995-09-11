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Чирков Леонид Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1952

Дата смерти

11.09.1995

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1952

Отец: Чирков Борис Александрович

Мать: Чиркова Агриппина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.09.1995
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