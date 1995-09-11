Чирков Леонид Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1952
Дата смерти11.09.1995
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.09.1995