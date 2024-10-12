Чекалина Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения09.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1988
Рождение ребёнка
08.02.2015
Дочь: Пальчикова Таисия Романовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
30.12.2017
Рождение ребёнка
10.02.2019
Дочь: Чекалина Есения Алексеевна
Отец ребёнка: Чекалин Алексей Викторович
Рождение ребёнка
10.05.2021
Отец ребёнка: Чекалин Алексей Викторович