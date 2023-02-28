Пронин Валентин Павлович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Пронин Павел
Мать: Пронина Любовь
Рождение ребёнка
19.07.1948
Сын: Пронин Вячеслав Валентинович
Мать ребёнка: Беззубова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Александр Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно