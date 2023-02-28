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Пронин Валентин Павлович

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Место рождения

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Пронин Павел

Мать: Пронина Любовь

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1948

Сын: Пронин Вячеслав Валентинович

Мать ребёнка: Беззубова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Александр Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубова Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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