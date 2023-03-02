Евсюков Василий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1930
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Мария Степановна
СССР
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Степановна
Смерть
Неизвестно