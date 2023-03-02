Евсюков Василий Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюков Василий Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1930

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Мария Степановна

СССР
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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