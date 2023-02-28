Кари (Кариев) Анас Кариевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти04.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1939
Ургенч, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Янцевары, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.04.1954
Сауш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)