Кари (Кариев) Анас Кариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кари (Кариев) Анас Кариевич

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Место рождения

Уразаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1920

Дата смерти

04.04.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Уразаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1937 по 1939
Ургенч, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Янцевары, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.04.1954
Сауш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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