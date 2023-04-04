Михин Тимофей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихин Тимофей Осипович

Михин Тимофей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Михин Осип Парамонов

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close