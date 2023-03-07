Перепелкина (Костякова) Авдотья Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина (Костякова) Авдотья Сафронова

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Место рождения

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Перепелкин Сафрон Игнатов

Мать: Авдотья Павлова

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1840

Сын: Костяков Григорий Савостьянов

Отец ребёнка: Костяков Савостьян Николаев

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 233 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Бракосочетание
До 1840

Муж: Костяков Савостьян Николаев

Смерть
После 1858
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