Перепелкина (Костякова) Авдотья Сафронова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Перепелкин Сафрон Игнатов
Мать: Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
10.12.1840
Сын: Костяков Григорий Савостьянов
Отец ребёнка: Костяков Савостьян Николаев
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 233 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Бракосочетание
До 1840
Смерть
После 1858