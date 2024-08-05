Харина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Харин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Харин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
21.11.1922

Муж: Харин Василий Дмитриевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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