Харина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харин Василий Дмитриевич
Бракосочетание
21.11.1922
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно