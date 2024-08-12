Зиновия Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1850 ст.

Муж: Иван Давыдов

Рождение ребёнка
26.11.1850 ст.

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1854

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1856 ст.

Дочь: Фиона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 12.10.1857 ст.

Дочь: Настасья (Анастасия) Ивановна

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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