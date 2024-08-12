Зиновия Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1850 ст.
Муж: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
26.11.1850 ст.
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
01.03.1854
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
Около 01.01.1856 ст.
Дочь: Фиона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
Около 12.10.1857 ст.
Дочь: Настасья (Анастасия) Ивановна
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Смерть
Неизвестно