Свешников Иван Матвеевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1596
Дата смертиПосле 1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1596
Отец: Свешников Матвей Панкратьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1616
Сын: Свешников Панкрат Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1621
Сын: Свешников Селиверст Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1625
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1627
Сын: Свешников Гаврила Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1630
Сын: Свешников Данила Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1633
Сын: Свешников Артемий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1660