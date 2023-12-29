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Свешников Иван Матвеевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1596

Дата смерти

После 1660

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1596

Отец: Свешников Матвей Панкратьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1616

Сын: Свешников Панкрат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1621

Сын: Свешников Селиверст Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1625

Сын: Свешников Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1627

Сын: Свешников Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1630

Сын: Свешников Данила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1633

Сын: Свешников Артемий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1660

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