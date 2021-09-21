Леонтьев Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1984
Дата смерти21.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1984
Отец: Леонтьев Алексей Маркович
Мать: Леонтьева Вита Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Ульяна
Мать ребёнка: Леонтьева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Денис
Мать ребёнка: Леонтьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонтьева Анна
Смерть
21.09.2021