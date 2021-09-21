Леонтьев Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1984

Дата смерти

21.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1984

Отец: Леонтьев Алексей Маркович

Мать: Леонтьева Вита Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Ульяна

Мать ребёнка: Леонтьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Денис

Мать ребёнка: Леонтьева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Анна

Смерть
21.09.2021
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