Перевозчикова Матрона Моисеева
Место рождениядер. Федоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Федоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Перевозчиков Трофим Кондратьев
Отец ребёнка: Перевозчиков Кондратий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Евдокия Кондратьева
Отец ребёнка: Перевозчиков Кондратий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Перевозчиков Никон Кондратьев
Отец ребёнка: Перевозчиков Кондратий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Перевозчиков Ипат Кондратьев
Отец ребёнка: Перевозчиков Кондратий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762