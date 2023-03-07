Перевозчикова Матрона Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова Матрона Моисеева

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Место рождения

дер. Федоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Федоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Перевозчиков Трофим Кондратьев

Отец ребёнка: Перевозчиков Кондратий Васильев

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Евдокия Кондратьева

Отец ребёнка: Перевозчиков Кондратий Васильев

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Перевозчиков Никон Кондратьев

Отец ребёнка: Перевозчиков Кондратий Васильев

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Перевозчиков Ипат Кондратьев

Отец ребёнка: Перевозчиков Кондратий Васильев

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Кондратий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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