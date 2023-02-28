Архипенко Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1916
Дата смерти16.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1944
Сын: Архипенко Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Федорова Клавдия Степановна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1994
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область