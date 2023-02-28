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Архипенко Алексей Алексеевич

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Место рождения

Архиповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.08.1916

Дата смерти

16.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Архиповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.07.1944

Сын: Архипенко Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Федорова Клавдия Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Клавдия Степановна

Смерть
16.09.1994
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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