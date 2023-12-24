Кайсарова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Викулина (Кайсарова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кайсаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайсарова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кайсаров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно