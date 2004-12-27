Kull (Kivik) Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kull (Kivik) Eva

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1963

Дата смерти

27.12.2004

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1963

Отец: Kivik Uno

Мать: не указана

Смерть
27.12.2004
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