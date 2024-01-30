Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1938
Сын: Бонин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Смерть
Неизвестно