Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1938

Сын: Бонин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Смерть
Неизвестно
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