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Лепчугов Денис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1981

Дата смерти

25.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1981

Отец: Лепчугов Владимир Иванович

Мать: Лепчугова Зинаида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
?.08.2011

Дочь: Лепчугова Виктория Денисовна

Мать ребёнка: Зазуля Анна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
15.01.2021

Жена: Лепчугова (Попова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.2021

Сын: Лепчугов Владислав Денисович

Мать ребёнка: Лепчугова (Попова) Дарья Михайловна

Смерть
25.12.2022

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