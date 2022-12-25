Лепчугов Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1981
Дата смерти25.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
?.08.2011
Дочь: Лепчугова Виктория Денисовна
Мать ребёнка: Зазуля Анна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
15.01.2021
Рождение ребёнка
19.07.2021
Сын: Лепчугов Владислав Денисович
Мать ребёнка: Лепчугова (Попова) Дарья Михайловна
Смерть
25.12.2022