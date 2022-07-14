Пушкарев Александр Николаевич 01.01.1971 — найти родственников по фамилии на Familio

Пушкарев Александр Николаевич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 01.01.1971, Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Отец
Пушкарев Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Пушкарева Галина Ивановна23.02.1950 г.р.
Супруги
Пушкарева (Градобоева) ТатьянаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971

Отец: Пушкарев Николай Иванович

Мать: Пушкарева Галина Ивановна

Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева (Градобоева) Татьяна

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева (Градобоева) Татьяна

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева (Градобоева) Татьяна

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.