Пушкарев Александр Николаевич
мужской, родился 01.01.1971, Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
ОтецПушкарев Николай ИвановичНеизвестно г.р.
МатьПушкарева Галина Ивановна23.02.1950 г.р.
Супруги
Пушкарева (Градобоева) ТатьянаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971
Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева (Градобоева) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева (Градобоева) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно