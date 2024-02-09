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Блашенков Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блашенков Павел Александрович

Мать ребёнка: Блашенкова (Андреева) Марина Валентиновна

Рождение ребёнка
20.01.1979

Дочь: Щежина (Блашенкова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Блашенкова (Андреева) Марина Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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