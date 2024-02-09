Блашенков Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блашенков Павел Александрович
Мать ребёнка: Блашенкова (Андреева) Марина Валентиновна
Рождение ребёнка
20.01.1979
Дочь: Щежина (Блашенкова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Блашенкова (Андреева) Марина Валентиновна
Смерть
Неизвестно