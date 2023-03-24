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Turunen (Hämäläinen) Iida Antintyttö
Turunen (Hämäläinen) Iida Antintyttö
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Hämäläinen Antti Mikonpoika
1857 г.р.
Мать
Hämäläinen (Auvinen) Susanna Antintytär
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Hämäläinen Antti Mikonpoika
Мать:
Hämäläinen Susanna Antintytär
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