Головина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агафья Матфеева
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Головин Карп Матфеев
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Петр Матфеев
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно