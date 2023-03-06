Головина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агафья Матфеева

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Головин Карп Матфеев

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Петр Матфеев

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Авраам Матфеев

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Матфей Силович

Смерть
Неизвестно
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