Архиреева Авдотья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Просковья Егоровна
Отец ребёнка: Архиреев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Архиреев Александр Егорович
Отец ребёнка: Архиреев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Егоровна
Отец ребёнка: Архиреев Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно