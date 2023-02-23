Архиреева Авдотья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреева Авдотья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Просковья Егоровна

Отец ребёнка: Архиреев Егор Алексеевич

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Архиреев Александр Егорович

Отец ребёнка: Архиреев Егор Алексеевич

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Егоровна

Отец ребёнка: Архиреев Егор Алексеевич

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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