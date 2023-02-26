Белан Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белан Дмитрий

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Место рождения

г. Аягуз

Дата рождения

1913

Дата смерти

26.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Белан Исак

Мать: Белан Мария

г. Аягуз
Смерть
26.07.1941
дер. Ворушкино, Ельненского р-на Смоленской обл
Красноармеец пулеметчик 1 го Стрелкового Полка 106 Стрелковой Дивизии 1 СП 106 СДубит в бою 26.07.1941 у деревни Ворушкино Ельнинском районе Смоленской областиПохоронен в братской могиле 500 метров ... Показать все
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