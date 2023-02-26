Белан Дмитрий
Место рожденияг. Аягуз
Дата рождения1913
Дата смерти26.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Белан Исак
Мать: Белан Мария
г. Аягуз
Смерть
26.07.1941
дер. Ворушкино, Ельненского р-на Смоленской обл
Красноармеец пулеметчик 1 го Стрелкового Полка 106 Стрелковой Дивизии 1 СП 106 СДубит в бою 26.07.1941 у деревни Ворушкино Ельнинском районе Смоленской областиПохоронен в братской могиле 500 метров ... Показать все