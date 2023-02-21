Володина (Фролова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Фролова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.2011

Муж: Володин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
16.10.2012

Сын: Володин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Володин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Святослав Алексеевич

Отец ребёнка: Володин Алексей Михайлович

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