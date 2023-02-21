Володина (Фролова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.2011
Рождение ребёнка
16.10.2012
Сын: Володин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Володин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Святослав Алексеевич
Отец ребёнка: Володин Алексей Михайлович