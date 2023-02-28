Косатов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
25 семья в 1858 году
Бракосочетание
22.10.1856 ст.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Косатова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Косатов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Косатова Пелагея Никифоровна
Смерть
Неизвестно