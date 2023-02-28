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Косатов Николай Иванович

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
25 семья в 1858 году
Бракосочетание
22.10.1856 ст.

Жена: Косатова Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Косатова Пелагея Никифоровна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Косатов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Косатова Пелагея Никифоровна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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